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Общество 14 марта 2025 14:47

В Казани выпустят путеводитель по Голубым озерам

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В Казани выпустят путеводитель по Голубым озерам
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Голубые озера в Татарстане представляют не только экологическую, но и историческую ценность. Издание иллюстрированного путеводителя по уникальной природной территории планируется в Казани. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель директора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

«В ходе проводимых нами научных исследований удалось найти несколько интересных исторических документов. Они позволили открыть новые страницы истории, связанные с освоением Голубых озер, купеческими династиями, в том числе Сусловых, а также с зажиточными крестьянами сел Щербаково и Кадышево, которые в XIX-XX веках владели здесь мукомольными мельницами», – рассказал он.

Ученый заметил, что экскурсоводы, которые сопровождают группы туристов на Голубых озерах, зачастую доносят до людей неточную информацию, взятую из интернета. Поэтому планируется издание путеводителя по Голубым озерам, где будет собрана вся экологическая, историческая и иная информация об этой территории.

Экологические исследования особо охраняемой природной территории «Голубые озера» были начаты в 2024 году по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Подробнее о них читайте в материале «Татар-информа».

#Экология #голубые озера #оопт
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