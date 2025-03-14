Негативное влияние: сколько тысяч человек в сутки выдержат Голубые озера в Казани

Для сокращения нагрузки на Голубые озерах в Казани обустроят входные группы и проложат новые туристические маршруты. Как сохранить природную жемчужину и какие исследования продолжатся в 2025 году, «Татар-информу» рассказал заместитель директора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.





Приток подземных вод в озерах настолько мощный, что в Малом Голубом вода полностью меняется почти каждый час, а в Большом Голубом – три раза в сутки

Фото: © «Татар-информ»

«Наиболее минерализованы воды Большого Голубого озера»

Экологические исследования особо охраняемой природной территории «Голубые озера» были начаты в 2024 году по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В 2025 году они продолжаются. Ученые Академии наук РТ проводят комплекс гидрохимических и гидробиологических работ, направленных на оценку современного состояния уникального природного объекта.

«Солоноватые, сульфатные карстовые озера относятся к редкому типу водоемов не только в Татарстане, но и в Среднем Поволжье. В ходе исследований нам впервые удалось показать, что по содержанию солей Голубые озера различаются между собой, и эти различия связаны с интенсивностью притока в них подземных вод. Наиболее минерализованы воды Большого Голубого, а наименее – Малого Голубого озера», – рассказал «Татар-информу» заместитель директора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

Дмитрий Иванов: «По содержанию солей Голубые озера различаются между собой, и эти различия связаны с интенсивностью притока в них подземных вод» Фото: © «Татар-информ»

Приток подземных вод в озерах настолько мощный, что в Малом Голубом вода полностью меняется почти каждый час, а в Большом Голубом – три раза в сутки. Сток воды из всех озер в Казанку достигает 1500 литров в секунду. Вместе с водой в реку в год поступает более 120 тысяч тонн солей.

Оказывается, по большинству эколого-санитарных показателей Голубые озера чистые. Но вода в них очень жесткая, пить ее не рекомендуется.

«Воды озер и ил представляют собой бальнеологическую ценность, о которой говорил Карл Фукс еще в начале XIX века. Уникальные специфические свойства илов раньше использовались для лечения различных заболеваний», – заметил Дмитрий Иванов.

После того как озера получили статус особо охраняемой территории, добыча донных отложений и ила для лечения стала запрещена. Близлежащие санатории, которые раньше их использовали, теперь заказывают привозные, к примеру, из Краснодарского края.

На озерах концентрируется большое количество уток, в результате периодически растет концентрация микроорганизмов в воде Фото: © «Татар-информ»

Краснокнижные виды страдают из-за нитчатой водоросли

Из-за высокой рекреационной нагрузки на протяжении последних десяти лет дно Голубых озер в Казани активно покрывается нитчатыми водорослями. Это приводит к угнетению редких представителей флоры. К такому выводу пришли ученые по итогам исследований, проведенных в 2024 году.

«Говоря об уникальности озер, нельзя не отметить о существовании в них популяций трех видов плоских червей – планарий. Молочно-белая планария занесена в Красную книгу Татарстана и на территории республики встречается лишь в этих водоемах», – подчеркнул Дмитрий Иванов.

Из-за низких температур и высокого содержания солей рыба в озерах не водится. Но зато здесь представлены редчайшие представители региональной флоры – водоросль хара противоположная и листостебельный мох фонтиналис противопожарный, занесенные в Красную книгу. Именно они страдают из-за зарастания дна нитчатой водорослью – спирогирой, или тиной. Летом нитями спирогиры покрыты как открытые участки дна, так и заросли фонтиналиса и хары, что приводит к угнетению их роста.

Не только люди оказывают негативное влияние на экосистему озер. Здесь концентрируется большое количество уток, в результате периодически растет концентрация микроорганизмов в воде.

Раньше на озерах люди катались на сапбордах, что приводило к взмучиванию воды и появлению взвесей Фото: © «Татар-информ»

Большое Голубое озеро летом могут посещать не более 7 тыс. человек, а Малое Голубое – до 4 тыс. человек в сутки

Раньше на озерах люди катались на сапбордах, что приводило к взмучиванию воды и появлению взвесей. Весной прошлого года постановлением Кабинета Министров РТ был введен ряд запретов, в том числе на купание в необорудованных местах и погружение с аквалангами. Сегодня в заказнике есть пять купелей. Они находятся вне акватории озер, в местах стока родниковых вод в Казанку.

«Благодаря купелям антропогенную нагрузку на водоемы мы свели практически к нулю, но нагрузка на прибрежные территории остается. Как показали наши исследования, с момента запрета на купание в воде начала снижаться концентрация нитратов. Это положительная тенденция, надеемся, она сохранится и далее», – констатировал Иванов.

В озерах отмечается одинаковая, низкая температура воды в течение всего года, зимой они практически не покрываются льдом. Летом, в самые жаркие дни, температура максимально повышается до 10 градусов. Уникальный водный объект привлекает громадные потоки туристов и любителей закаливания.

Ежедневно озера посещают до нескольких сотен, а в период пиковой нагрузки до нескольких тысяч туристов. После проведения работ по благоустройству территорий вокруг природной жемчужины поток туристов значительно вырос. Казанские ученые рассчитали предельно допустимое количество посетителей этого участка заказника «Голубые озера» – особо охраняемой природной территории.

В озерах отмечается одинаковая, низкая температура воды в течение всего года, зимой они практически не покрываются льдом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Предельно допустимая рекреационная емкость маршрута вокруг Большого Голубого озера в летний период оценивается в 7 тысяч человек в сутки, а Малого Голубого и Проточного – в 4 тысячи человек в сутки. Чтобы не нанести ущерба природному комплексу, нужно не превышать эти цифры», – отметил Дмитрий Иванов.

Ученые рекомендуют обустроить входные группы

Голубые озера хорошо разрекламированы, стали точкой притяжения туристов из других регионов. Для управления туристическими потоками ученые рекомендуют обустроить входные группы на территории заказника. Направление потоков людей через строго установленные точки позволит производить необходимый подсчет посетителей и принимать необходимые оперативные меры, считают они.

«Благоустройство территории заказника увеличило количество посетителей, поэтому создание входных групп является важной составляющей в обеспечении минимизации негативного воздействия» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Как показывают результаты, благоустройство территории заказника увеличило количество посетителей, поэтому создание входных групп является важной составляющей в обеспечении минимизации негативного воздействия на природный комплекс», – считает замдиректора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ.

В 2024 году Дирекцией по природным территориям Института развития городов совместно с Академией наук Татарстана были разработаны информационные стенды, которые установлены на маршрутах, проходящих через Голубые озера. Они рассказывают о наиболее интересных природных особенностях этой территории.

В Казани опубликуют путеводитель по Голубым озерам

Эти места представляют не только экологическую, но и историческую ценность. Как известно, на Малых Голубых озерах до 1917 года находилось поселение Каменная Мельница.

«В ходе исследований удалось найти несколько интересных исторических документов. Они позволили открыть новые страницы истории, связанные с освоением Голубых озер, купеческими династиями, в том числе Сусловых, а также с зажиточными крестьянами сел Щербаково и Кадышево, которые в XIX-XX веках владели здесь мукомольными мельницами», – рассказал Дмитрий Иванов.

«Думаем о подготовке иллюстрированного путеводителя по Голубым озерам, где будет собрана вся экологическая, историческая и иная информация об этой уникальной территории» Фото: © «Татар-информ»

Ученый заметил, что экскурсоводы, которые сопровождают группы туристов на Голубых озерах, зачастую доносят до людей неточную информацию, взятую из интернета.

«Сейчас мы думаем о подготовке иллюстрированного путеводителя по Голубым озерам, где будет собрана вся экологическая, историческая и иная информация об этой уникальной территории», – сообщил ученый.

Новый экомаршрут, входные группы и сервис для туристов

В этом году Дирекция по природным территориям планирует расширить маршрут по Голубым озерам и его наполнение. Экологический маршрут можно будет пройти с разных сторон, чтобы изучить растительный и животный мир, полюбоваться природой.

«Новый маршрут соединит несколько существующих троп. Он будет обустроен, на пути установят информационные и навигационные стенды. За счет расширения маршрутной сети планируется снизить существующую антропогенную нагрузку на озера», – заметил Дмитрий Иванов.

«Новый маршрут соединит несколько существующих троп. Он будет обустроен, на пути установят информационные и навигационные стенды» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, Русское географическое общество с 2023 года реализует проект по расчистке Казанки от завалов мусора. Он должен улучить экологическое состояние реки и способствовать ее свободному току.

«Многие люди даже не представляют, насколько красива Казанка, насколько удивительна эта река. Местами она сильно извилистая, где-то порожистая, по берегам открываются прекрасные пейзажи. Думаю, что речной маршрут будет весьма популярен. Не исключаю, что на Казанке, так же как и на Голубых озерах, мы сможем организовать и научно-популярные экскурсии с участием казанских ученых», – поделился планами Дмитрий Иванов.

«100 рублей за вход – символическая плата»

В Татарстане с 16 декабря 2024 года действует платная система входа на территорию Голубых озер. В январе 2025 года появилась возможность бесконтактно оплатить посещение с помощью QR-кодов. Это одна из вынужденных мер, направленных на продолжение работ по благоустройству и на обеспечение охраны экосистем озер и прибрежных территорий. Собранные средства направят на обслуживание обширной территории заказника и природоохранные мероприятия.

В этом году будут активно работать информационные центры, развиваться новые туристические услуги, установят общественные туалеты, точки питания, пункты проката лодок и велосипедов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Плата нужна, чтобы у республики были средства на надлежащий уход за этой территорией на фоне растущих туристических потоков. 100 рублей за вход – символическая сумма, но это важный вклад каждого посетителя в первую очередь в сохранение уникальной природы заказника и в дальнейшее развитие здесь туристической инфраструктуры, учитывающей все экологические требования и режим особо охраняемой природной территории», – заметил Дмитрий Иванов.

В этом году, по его словам, будут активно работать информационные центры, развиваться новые туристические услуги, установят общественные туалеты, точки питания, пункты проката лодок и велосипедов.

«Голубые озера – уникальный природный объект Татарстана, поэтому сегодня мы предпринимаем все возможное для его изучения и сохранения в первозданной красоте», – заключил собеседник «Татар-информа».