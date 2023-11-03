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В Казани выплатят субсидии организациям, принявшим жильцов дома по ул.Чехова после пожара
В Казани возместят затраты организациям, принявшим жильцов пострадавшего от июньского пожара дома №8/2 по ул.Чехова. Субсидии компенсируют проживание и питание людей, говорится в постановлении исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов и правовых актов.
Согласно документу, образована комиссия по предоставлению субсидий, которая определит их получателей. Средства будут выделены из бюджета Казани, их распределением займется Администрация Вахитовского и Приволжского районов города.
«Субсидии предоставляются участнику, прошедшему отбор на право получения субсидии, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу исполнительного комитета г.Казани», — отмечается в постановлении.
Организация должна отправить заявку на отбор, рассчитать затраты на проживанин и питание жильцов дома, пострадавшего от пожара 14 июня 2023 года, доказать отсутствие задолженностей и соответствовать ряду других критериев.
Размер субсидии рассчитывается путем умножения стоимости одной единицы на количество отпущенных порций, прожитых дней.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Казани направят 40 млн рублей на ремонт крыши дома по ул.Чехова после пожара.
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