В Казани вынесли приговор таксистке, по вине которой в ДТП погибли двое пассажиров

Советский суд Казани вынес приговор 26-летней таксистке, по вине которой погибли двое человек.

Смертельное ДТП произошло 29 марта 2024 года в Дербышках. Автомобиль Chevrolet столкнулся с электровозом вблизи железнодорожной станции.

Суд установил, что водитель Chevrolet выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Как стало известно «Татар-информу», в легковушке находились пять человек. 17-летний пассажир погиб на месте, еще один пассажир позже скончался в больнице.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Советского суда Казани, девушку приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселения. Кроме того, суд запретил ей на два года управлять автомобилем. Также девушка выплатит по два миллиона рублей семьям погибших.