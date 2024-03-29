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Происшествия 29 марта 2024 22:30

В казанских Дербышках иномарка столкнулась с поездом

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В Дербышках в Казани иномарка столкнулась с поездом, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Chevrolet столкнулся с электровозом вблизи железнодорожной станции.

На место происшествия выехал и.о. Татарского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

#поезд
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