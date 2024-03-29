Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В казанских Дербышках иномарка столкнулась с поездом
В Дербышках в Казани иномарка столкнулась с поездом, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Chevrolet столкнулся с электровозом вблизи железнодорожной станции.
На место происшествия выехал и.о. Татарского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.
Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников