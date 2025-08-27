В Казани вынесли приговор 16-летнему подростку, который потушил Вечный огонь снегом

В Казани 16-летний подросток признан виновным в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствием и судом установлено, что 11 декабря прошлого года юноша кинул снег в Вечный огонь, после чего тот потух.

«Татар-информ» рассказывал, что после инцидента подростка доставили в отдел полиции. Туда же пригласили его родителей. По данным агентства, семья благополучная, а юноша ни на каких учетах не состоит.

Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде штрафа.