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В Казани подросток потушил снегом Вечный огонь в парке Победы
Сотрудники правоохранительных органов нашли 16-летнего подростка, который потушил Вечный огонь в казанском парке Победы.
Как стало известно «Татар-информу», инцидент произошел накануне в шесть вечера. Подростка доставили в отдел полиции. Туда же пригласили его родителей. Он объяснил, что просто кинул снег в Вечный огонь, после чего тот потух. По данным агентства, семья благополучная, а юноша ни на каких учетах не состоит.
В настоящее время проводится проверка, подросток находится под подпиской о невыезде.
«Татар-информ» рассказывал, что в начале ноября в парке Горького в Казани подростки пытались потушить Вечный огонь. Неравнодушные прохожие сообщили об инциденте в полицию. На место оперативно прибыли стражи порядка. В итоге четверых подростков доставили в отдел полиции.
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