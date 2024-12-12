В Казани подросток потушил снегом Вечный огонь в парке Победы

Сотрудники правоохранительных органов нашли 16-летнего подростка, который потушил Вечный огонь в казанском парке Победы.

Как стало известно «Татар-информу», инцидент произошел накануне в шесть вечера. Подростка доставили в отдел полиции. Туда же пригласили его родителей. Он объяснил, что просто кинул снег в Вечный огонь, после чего тот потух. По данным агентства, семья благополучная, а юноша ни на каких учетах не состоит.

В настоящее время проводится проверка, подросток находится под подпиской о невыезде.

«Татар-информ» рассказывал, что в начале ноября в парке Горького в Казани подростки пытались потушить Вечный огонь. Неравнодушные прохожие сообщили об инциденте в полицию. На место оперативно прибыли стражи порядка. В итоге четверых подростков доставили в отдел полиции.