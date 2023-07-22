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Новости Татарстана и Казани
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В Казани выделили еще 577 млн рублей на строительство школы по ул.С.Хакима
На строительство школы по улице Сибгата Хакима в Казани выделено еще 577,196 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ, средства на работы выделяются из бюджета республики. Финансирование, согласно контракту, пойдет на завершение комплекса общестроительных работ, в частности инженерно-техническое обеспечение.
В конце мая «Татар-информ» сообщал, что строительство новой школы в Ново-Савиновском районе Казани завершено на 70%. Ее планируют открыть к 1 сентября.
Образовательное учреждение рассчитано на 1224 места, финансирование проекта на тот момент превышало 1,5 млрд рублей.
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