В Казани выделили еще 577 млн рублей на строительство школы по ул.С.Хакима

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На строительство школы по улице Сибгата Хакима в Казани выделено еще 577,196 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ, средства на работы выделяются из бюджета республики. Финансирование, согласно контракту, пойдет на завершение комплекса общестроительных работ, в частности инженерно-техническое обеспечение.

В конце мая «Татар-информ» сообщал, что строительство новой школы в Ново-Савиновском районе Казани завершено на 70%. Ее планируют открыть к 1 сентября.

Образовательное учреждение рассчитано на 1224 места, финансирование проекта на тот момент превышало 1,5 млрд рублей.