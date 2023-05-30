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Новая школа в Ново-Савиновском районе Казани готова на 70% – ее откроют к 1 сентября
К новому учебному году в Ново-Савиновском районе Казани откроется новая школа на 1224 места. На данный момент готовность объекта составляет 70%, сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, который сегодня проконтролировал строительство. Застройщик планирует сдать объект в начале августа.
«На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 70%. Для оперативного выполнения ремонтных работ выделено 1,5 млрд рублей, все подрядчики идут в график, – сообщил Айзатуллин. – Нет сомнений, что к первому июля мы подойдем к полному завершению всех строительно-монтажных работ и обеспечению мебелью».
На первом этаже учреждения будут располагаться кабинеты учеников младших классов и два бассейна. На втором и третьем этажах, помимо кабинетов, оборудуют столовую, актовый и два спортивных зала, библиотеку и другие помещения.
Школа будет адоптирована для маломобильных детей: входные группы оборудуют пандусами, также в здании предусмотрены лифты.
На территории школы построят футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола и тенниса.
«Со строительными материалами не видим проблем. На объекте 90% стройматериала поставляется стройбазами Татарстана, в ремонте задействовано более 250 рабочих», — отметил министр.
Наиболее масштабная и социально важная отрасль — это объекты образования, которым в республике уделяется особое внимание, подчеркнул министр. Он напомним, что в этом году планируется построить и капитально отремонтировать 269 объектов образования на общую сумму 27,7 млрд рублей.
К 1 сентября в республике построят две школы и три детских сада. На сегодняшний день работы по двум школам в Набережных Челнах на 1501 место и образовательным учреждениям в Мамадышском, Тукаевском, Выскогорском и Алькевсском районах находятся на завершающей стадии.
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