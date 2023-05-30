Новая школа в Ново-Савиновском районе Казани готова на 70% – ее откроют к 1 сентября

Марат Айзатуллин

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К новому учебному году в Ново-Савиновском районе Казани откроется новая школа на 1224 места. На данный момент готовность объекта составляет 70%, сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, который сегодня проконтролировал строительство. Застройщик планирует сдать объект в начале августа.

«На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 70%. Для оперативного выполнения ремонтных работ выделено 1,5 млрд рублей, все подрядчики идут в график, – сообщил Айзатуллин. – Нет сомнений, что к первому июля мы подойдем к полному завершению всех строительно-монтажных работ и обеспечению мебелью».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

На первом этаже учреждения будут располагаться кабинеты учеников младших классов и два бассейна. На втором и третьем этажах, помимо кабинетов, оборудуют столовую, актовый и два спортивных зала, библиотеку и другие помещения.

Школа будет адоптирована для маломобильных детей: входные группы оборудуют пандусами, также в здании предусмотрены лифты.

На территории школы построят футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола и тенниса.

«Со строительными материалами не видим проблем. На объекте 90% стройматериала поставляется стройбазами Татарстана, в ремонте задействовано более 250 рабочих», — отметил министр.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Наиболее масштабная и социально важная отрасль — это объекты образования, которым в республике уделяется особое внимание, подчеркнул министр. Он напомним, что в этом году планируется построить и капитально отремонтировать 269 объектов образования на общую сумму 27,7 млрд рублей.

К 1 сентября в республике построят две школы и три детских сада. На сегодняшний день работы по двум школам в Набережных Челнах на 1501 место и образовательным учреждениям в Мамадышском, Тукаевском, Выскогорском и Алькевсском районах находятся на завершающей стадии.