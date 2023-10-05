В Казани выбрали лучшего пожилого водителя республики в конкурсе водительского мастерства

В Казани определили победителей республиканского конкурса водительского мастерства, посвященного Дню пожилых людей.

«Победителем в республиканском конкурсе водительского мастерства среди мужчин стал Раис Сафиуллин из Нурлатского района. Второе место занял Дамир Валиев из Тюлячинского района, а замкнул тройку Рафик Лутфуллин из Альметьевского района. Победителям вручили дипломы и кубки», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госавтоинспекции.

Среди женщин первое место заняла Наталья Березовская из Бугульминского района. Напомним, в прошлом году она также стала лучшей в этом конкурсе. Второй стала Гульфия Абдуллина из Азнакаевского района, а третье место получила Зульфия Шакирова из Зеленодольского района. Помимо дипломов и кубков, на награждении девушкам подарили цветы.

Напомним, Опытные водители соревновались в двух категориях: сначала в теоретическом знании правил дорожного движения, а потом в фигурной езде на специальной трассе. По правилам, участвовали мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Всего было 39 участников со всего Татарстана.