«Есть во мне запал»: В Казани выбрали лучшего пожилого водителя

Сегодня на финале республиканского конкурса водительского мастерства, посвященного Дню пожилых людей, опытные водители соревновались в двух категориях: сначала в теоретическом знании правил дорожного движения, а потом в фигурной езде на специальной трассе. По правилам, участвовать можно только мужчинам от 60 лет и женщинам от 55.

«Республиканский конкурс проводится с 2011 года. Если в самый первый раз конкурс проводился среди ветеранов Госавтоинспекции, то сегодня в нем может принять участие любой желающий», – рассказал замначальника УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В финале принимают участие водители со всей республики – победители городских и районных зональных этапов.

«Этот конкурс актуален и помогает поддержать водителей старшего поколения. При подготовке к нему они повторяют правила дорожного движения и закрепляют эти знания», – дополнил Дамир Бикмухаметов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На теоретическом этапе все водители смогли пройти дальше, допустив минимум ошибок. Основная сложность конкурса – фигурная езда. Чтобы не получить штрафные баллы, водители должны как можно быстрее проехать трассу, не задев учебные конусы. Победителя вычислят по общему результату между двумя этапами, также будет учитываться время конкурсанта на трассе.

«Я с Мензелинска, мне 68 лет. Участвовать решил, потому что есть во мне еще запал. Конечно же, еще и интересно, в каком я сейчас состоянии. Как никак больше 40 лет вожу машину. Я уже проходил фигурное вождение на зональном этапе в Мензелинске, поэтому не переживаю. В теории у меня ошибок нет», – поделился участник Равиль Габидуллин.

Участник конкурса Равиль Габидуллин Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Судья засек секундомер и дал команду – «Старт!». Несколько его помощников со всех сторон площадки внимательно отслеживали нарушения участника, если таковые имелись. Секундомер останавливается только, когда участник поставит машину на ручник на финише. Судья записывает результат и приглашает следующего участника. Корреспонденту «Татар-информа» согласилась рассказать о своем заезде одна из участниц Наталья Березовская.

«Я приехала на конкурс из Бугульмы, сейчас на пенсии, так как мне уже 68 лет. Думаю, каждому водителю интересно, на каком уровне сейчас находятся его навыки. А еще я очень люблю соревноваться. Своим результатом я не довольна, потому что пришлось маневрировать и из-за этого потеряла много времени. Зато я не совершила ошибок и это для меня большой плюс», – поделилась Наталья.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По завершении второго этапа судьи отправились считать баллы конкурсантов. А для опытных водителей, участников приготовили экскурсию в Музей истории ГАИ-ГИБДД республики, где рассказали им о первом появившемся транспорте в России и о деятельности ГИБДД со времен Российской Империи.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После экскурсии финалисты республиканского конкурса отправились в актовый зал, чтобы узнать, кто же стал победителем.

Среди мужчин почетное первое место и звание лучшего пожилого водителя получил Алексей Еремеев. Второе место – Наиль Исмагилов. И замкнул тройку лидеров – Ильгиз Насыров.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Среди женщин же первое место заняла Филюша Исмагилова, а второе – Наталья Березовская.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мероприятие сложное, особенно сейчас. Вы молодцы, что приехали и подготовились. Так держать и до скорой встречи в следующем году», – поздравил победителей и участников Рифкат Минниханов, директор ГБУ «БДД».

К его поздравлениям для опытных водителей присоединился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.

«День пожилых людей для нас это праздник золотого фонда РТ. Это люди, которые заложили фундамент традиций Татарстана. А мы на этом фундаменте строим нашу республику. Это лучшие из лучших! От имени руководства Татарстана, я имею честь поздравить вас с этим праздником и финалом конкурса. Нам очень важно то, что вы участвуете в нем. Вы своим примером даете задор молодым и показываете им, как нужно добиваться результатов», – подытожил он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Затем все участники под аплодисменты собрались для общего фото.