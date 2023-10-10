«К спасению жизней готовы»: в Казани выбрали лучшего оператора службы «112»

В IT-парке Казани состоялся финал республиканского конкурса на звание лучшего специалиста по приему и обработке экстренных вызовов «Службы-112». В финале состязались победители отборочного этапа.

По словам директора ГБУ РТ «Служба экстренных вызовов – 112» Ольги Лозовой, работа оператора очень ответственная и требует много навыков и знаний.

«Операторы должны знать административно-территориальное деление республики, регламентирующие документы. Они должны уметь кратко формулировать то, о чем говорит заявитель, и направлять информацию в экстренные оперативные службы. От того, как оператор примет вызов, зависит, насколько быстро службы будут реагировать», – рассказала она.

Сначала все конкурсанты представили судьям свои биографии, рассказали о своих увлечениях, семьях и отношении к работе. Первой показала свою жизнь старший специалист «Службы-112» Юлия Стрелкова.

«В Службе 112 я работаю больше 5 лет. Я родом из Елабуги, у меня два высших образования и двое детей. В службе 112 я поняла, что готова, мне нравится помогать людям и спасать жизни. Активно участвую в общественной жизни, я была наблюдателем на выборах депутатов по Зеленодольскому району в 2009 году, сейчас помогаю ребятам в зоне СВО и собираю для них гуманитарную помощь. Также у меня есть хобби, я люблю активный отдых на природе, а когда у меня накапливается стресс, я иду на тренировку по боксу и выплескиваю там негатив. Когда настроение хорошее, я люблю готовить для семьи угощения», – рассказала она.

Также Юлия Стрелкова отметила, что она хочет развить теоретические знания и стремится помогать каждому, кто попал в беду.

«Оценивать себя можно по-разному, но я хочу отметить, что от слаженности моей работы зависит помощь в беде или спасение чьей-то жизни», – дополнила она.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По условиям следующего испытания, участники должны были тянуть билеты. В билете описана ситуация, например: «На парковке загорелся автомобиль, что мне делать». Каждому конкурсанту дается 45 секунд на то, чтобы озвучить человеку алгоритм действий и помочь ему. Также сотрудник должен перечислить к каким службам и ведомствам он подаст запрос о помощи при этой ситуации.

Первое место в конкурсе заняла Гульшат Гумерова, на втором месте – Дарья Трушина, а на третьем – Асия Ворожейка. Все они работают в Казани. За победу в конкурсе их наградили дипломами и призами.