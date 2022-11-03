«Самое главное – желание помогать людям»: в Казани выбрали лучшего оператора службы «112»

Первый республиканский конкурс на звание лучшего специалиста по приему и обработке экстренных вызовов «Службы -112» прошел сегодня в казанском IT-парке. В финале состязались победители отборочного этапа – восемь женщин и один мужчина. Победителями в нем стали трое работников экстренной службы из Казани.

«Работа оператора службы «112» очень ответственная, требует много умений и знаний. Операторы должны знать административно-территориальное деление республики, регламентирующие документы. Они должны уметь кратко формулировать то, о чем говорит заявитель, и направлять информацию в экстренные оперативные службы. От того, как оператор примет вызов, зависит, насколько быстро службы будут реагировать», – сообщила «Татар-информу» директор ГБУ РТ «Служба экстренных вызовов – 112» Ольга Лозовая.

По ее словам, оператор службы экстренных вызовов всегда задает только те вопросы, которые необходимы для оперативного реагирования. В службе работают в основном женщины, но в этом году поступили на работу несколько мужчин.

«Мужчины работают очень хорошо, и мы надеемся, что такая тенденция продолжится», – добавила Лозовая.

Всего в службе экстренных вызовов «112» числится 113 сотрудников, в том числе 94 оператора и восемь психологов. Шесть операторов владеют основами жестового языка и могут помогать людям с нарушениями слуха. Возраст у сотрудников разный – начиная от студентов и до 60-летних специалистов.

«Работа специфичная и зависит от того, насколько человек сможет войти в эту профессию. Нагрузка очень большая, ежесуточно мы принимаем порядки 6,5 тыс. вызовов. Нагрузка в разные дни составляет от 4 до 500 вызовов на каждого оператора», – проинформировала директор ГБУ РТ «Служба экстренных вызовов – 112».

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Смена специалиста по приему и обработке экстренных вызовов длится 24 часа, они работают сутки через трое. Более 80% операторов имеют высшее образование. Навыки психолога операторы обретают в процессе работы.

«Специалист службы должен быть стрессоустойчивым, не пропускать через себя весь тот негатив, который поступает. Желание помогать людям – самое главное», – подчеркнула Ольга Лозовая.

По ее словам, главная цель конкурса заключается в профессиональном росте операторов, обновлении знаний и поощрении лучших сотрудников.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Участники состязались в нескольких конкурсах – рассказали о себе в «Визитке», объяснили алгоритм действий при сообщениях о разных происшествиях – ДТП, пожаре, ограблении, суициде и других, ответили на вопросы членов жюри в блиц-турнире.

Первое место в конкурсе занял Шавкат Фахриев, на втором месте – Елена Усманова, а на третьем – Гульшат Гатауллина. Все они работают в Казани. За победу в конкурсе их наградили дипломами и призами – к примеру, за первое место победителю вручили умную колонку.