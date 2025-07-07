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Экономика 7 июля 2025 12:46

В Казани введут единый облик строительных площадок

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В Казани введут единый облик строительных площадок
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана разработают и утвердят единый облик строительных площадок. Об этом сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров на деловом понедельнике, сославшись на субботнее поручение Раиса РТ Рустама Минниханова.

«В субботу на традиционном совещании Раис республики поднял вопрос по оформлению строительных площадок, это касается и работ по замене коммунальных сетей», – сказал Гафаров.

Он обратился к представителям Управления архитектуры города, Института развития Казани и коммунальных служб с просьбой представить варианты оформления ограждений строительных площадок.

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#строительные работы #Казань #Деловой понедельник
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