В Казани введут единый облик строительных площадок

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В столице Татарстана разработают и утвердят единый облик строительных площадок. Об этом сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров на деловом понедельнике, сославшись на субботнее поручение Раиса РТ Рустама Минниханова.

«В субботу на традиционном совещании Раис республики поднял вопрос по оформлению строительных площадок, это касается и работ по замене коммунальных сетей», – сказал Гафаров.

Он обратился к представителям Управления архитектуры города, Института развития Казани и коммунальных служб с просьбой представить варианты оформления ограждений строительных площадок.