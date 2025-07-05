Минниханов: Более 26 тыс. объектов построено и отремонтировано в Татарстане за шесть лет

Фото: пресс-служба Раиса РТ

За последние шесть лет в Татарстане построено и отремонтировано свыше 26 тыс. социальных, коммунальных и благоустроительных объектов. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещания, прошедшего в Доме Правительства республики. Его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Работы проводились в рамках национальных, федеральных и республиканских программ.

Минниханов отметил, что республика ведет масштабную деятельность по развитию инфраструктуры. Он поблагодарил Президента России и федеральное правительство за системную поддержку, оказываемую регионам, в том числе Татарстану.

По словам Раиса, в 2025 году в Татарстане планируется реализация более 3,5 тыс. объектов в рамках действующих программ, в том числе ввод свыше 3 млн 260 тыс. квадратных метров жилья, строительство пяти новых школ, трех школьных корпусов и семи детских садов. Кроме того, в республике пройдет благоустройство 678 дворов многоквартирных домов, а также стартовала программа модернизации ЖКХ.

Большой объем работ ведется и в дорожной отрасли. Только за шесть лет в Татарстане построено и отремонтировано порядка 7 тыс. километров федеральных, республиканских и муниципальных дорог. Минниханов подчеркнул, что благодаря поддержке федерального центра были реализованы знаковые проекты – построены два моста через Волгу и Каму.

Работы продолжатся: планируется построить и отремонтировать еще 1,5 тыс. километров дорог. Отдельное внимание уделяется ремонту улично-дорожной сети – в этом году работы охватят 750 объектов.

Раис Татарстана акцентировал, что все эти объекты – это вклад в повышение качества жизни населения республики. Он также обратил внимание на необходимость улучшения внешнего облика строительных площадок. По его мнению, стройплощадки должны соответствовать не только нормам безопасности и производственной культуры, но и быть информационно открытыми для граждан.

Минниханов поручил разработать современные единые стандарты оформления стройплощадок, а также объектов дорожного и инфраструктурного ремонта. Он подчеркнул, что подобная практика успешно применяется в Москве и может быть внедрена в Татарстане.

Формирование комфортной городской среды соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».