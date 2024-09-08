В Казани встретили ЮИДовцев, занявших второе место в конкурсе «Безопасное колесо»

Накануне в международном аэропорту «Казань» состоялась торжественная встреча команды юных инспекторов движения из РТ, вернувшихся со Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо», который проходил в Екатеринбурге.

Команда из Татарстана заняла второе место в абсолютном зачете благодаря своим глубоким знаниям правил дорожного движения и мастерству управления велосипедом.

В теплой обстановке ребята получили поздравления от своих близких, друзей, главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по Республике Татарстан Рустема Гарипова и директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова. Все они выразили свою радость и гордость за их блестящее выступление и вручили заслуженные награды.