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ЮИДовцы Татарстана завоевали «серебро» во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»
Юные инспекторы движения Республики Татарстан стали серебряными призерами Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо». Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.
С 31 августа по 7 сентября в Екатеринбурге проходит масштабное мероприятие, собравшее 356 участников в возрасте 10-12 лет со всей России.
Накануне состоялась церемония награждения. Первое место в конкурсе заняла команда из Москвы, а бронзу получили представители Калининградской области.
Татарстан на конкурсе представляли ученики Салаусского лицея Балтасинского района: Карим Галимзянов, Алмаз Гарифуллин, Разиля Саттарова и Эллария Саттарова. По итогам всех испытаний они заняли почетное второе место.
Завтра, 7 сентября, в 9:30 в Международном аэропорту «Казань» планируется торжественная встреча юных татарстанских призеров.
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