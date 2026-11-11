В Казани встретили победителя международной олимпиады по химии

Фото: © Чулпан Матвеева / «Татар-информ» ​

Сегодня утром на перроне железнодорожного вокзала «Казань» торжественно встретили одиннадцатиклассника лицея № 131 Ибрагима Шайхутдинова. Школьник вернулся из Узбекистана с золотой медалью III Международной олимпиады по химии имени Абу Райхана Бируни, где также показал лучший результат в теоретическом туре.

Поздравить медалиста с выдающимся достижением прибыли заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова, а также преподаватели, родные и друзья.

III Международная олимпиада по химии имени Абу Райхана Бируни прошла в столице Республики Каракалпакстан-Нукусе, собрав школьников более чем из 20 стран мира. Сборная России показала абсолютный результат, завоевав четыре золотые медали из четырех возможных. В состав национальной команды вошли представители Москвы, Новосибирска и Татарстана.

Выдающийся успех российской сборной ранее прокомментировал Президент РФ Владимир Путин, подчеркнув особую важность развития химической отрасли для технологического лидерства страны.

Как подчеркнула заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова, победа Ибрагима является закономерным результатом системной работы в регионе.

«Татарстан на самом высоком уровне преподает химию. Об этом свидетельствуют наши результаты по государственной итоговой аттестации. Ежегодно более 14% выпускников одиннадцатых классов выбирают предмет «Химия», и результаты самые высокие в России. Мы выше, чем среднестатистический балл России, на 9 баллов в среднем ежегодно. В этом году средний балл по химии у нас 67,6, по Российской Федерации 58,6», – отметила она.

Сама олимпиада проходила в два сложнейших этапа – теоретический и практический, каждый из которых длился по пять часов. Программа состязаний включала задания по аналитической и физической химии, а также качественному анализу и определению тяжелых металлов в растворах.

«Задания были очень разнообразными, интересными: что-то я успел решить, а что-то вообще не получилось. После того как все работы сдали, казалось, что все написал плохо. Но потом оказалось, что ошибки, которые я допустил, были единственными, и это принесло нужный результат», – поделился впечатлениями Ибрагим Шайхутдинов.

Фото: © Чулпан Матвеева / «Татар-информ»

Для Ибрагима это уже вторая попытка пробиться в состав национальной сборной. В прошлом году молодой человек также претендовал на участие в международном турнире, однако войти в основную команду удалось только сейчас.

За успехом школьника стоит колоссальный труд наставников: его подготовкой занимается преподаватель Казанского федерального университета и педагог лицея № 131 Булат Курамшин, который готовит сборную команду Татарстана к состязаниям самого высокого уровня.

По словам Минзалии Закировой, руководство республики уделяет особое внимание развитию естественно-научного образования. В регионах успешно реализуются профильные проекты «Физмат прорыв», «Физхим прорыв» и «ИТ прорыв», которые позволяют обновлять материально-техническую базу учебных заведений и углубленно готовить одаренных детей.

Впереди у Ибрагима Шайхутдинова новые цели. По его словам, успешное выступление на международных стартах открыло для него перспективы для дальнейшего отбора на престижную Международную олимпиаду имени Менделеева, которая пройдет весной следующего года.