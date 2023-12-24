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В Казани временно закрыли движение трамваев №3 и 5
В Казани временно прекращено движение трамваев №3 и 5 от ул.Глазунова по ул.Авангардной. Об этом предупреждает «Метроэлектротранс».
Решение принято на время проведения аварийных работ МУП «Водоканал». По этой же причине, как сообщал «Татар-информ», могут возникать задержки в курсировании троллейбусных маршрутов №6 и 9.
В «Метроэлектротрансе» призвали пассажиров заранее планировать свой маршрут.
Кроме того, согласно информации «Водоканала», из-за работ на аварийном участке водопроводной сети по ул.Авангардная, д.173 отсутствует водоснабжение в здании школы по ул.Кулагина, а также в зданиях №157, 161, 163, 165, 167, 167А, 185, 171А, 171Б (многоквартирные дома), 159А и 159Б (детсады) по ул.Авангардной, в школе по ул.Актайской (№5), частном доме №8 и многоквартирном доме №10 по ул.Глазунова.
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