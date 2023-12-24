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Общество 24 декабря 2023 13:43

Казанцев предупредили о задержках в движении троллейбусов №6 и №9

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Казанцев предупредили о задержках в движении троллейбусов №6 и №9
Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В течение сегодняшнего дня троллейбусы маршрутов №6 и №9 в Казани могут двигаться с задержкой на участке от остановки Авангардная (через улицу Кулагина) до остановки Техническая. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

Временные неудобства связаны с проведением казанским водоканалом аварийных работ на участке у дома №153 по ул. Авангардная. Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.

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