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Казанцев предупредили о задержках в движении троллейбусов №6 и №9
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Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»
В течение сегодняшнего дня троллейбусы маршрутов №6 и №9 в Казани могут двигаться с задержкой на участке от остановки Авангардная (через улицу Кулагина) до остановки Техническая. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».
Временные неудобства связаны с проведением казанским водоканалом аварийных работ на участке у дома №153 по ул. Авангардная. Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.
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