В Казани временно ограничено движение по участку улицы Варганова

В Казани на время ограничено движение машин и пешеходов по участку автомобильной дороги на улице Варганова. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, подписанный в исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии.

При этом движение по улице Варганова будет ограничиваться поэтапно. До 11 декабря включительно перекрыт участок от улицы Промысловая до улицы Бажова.

С 13 по 18 декабря для движения окажется закрыта часть улицы Варганова от улицы Бажова до дома №171б по улице Авангардная.

Участок же от дома №171б по улице Авангардная до самой улицы Авангардная будет перекрыт с 20 по 25 декабря. Все эти ограничения вызваны работами по перекладке водопровода.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что до 20 декабря в Казани закрыт участок дороги по улице Ершова.