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Ру Тат
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Транспорт
2 декабря 2021  12:54

В Казани временно ограничат движение у сквера «Стамбул»

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В Казани на время ограничат движение машин и пешеходов по улице Сибгата Хакима около сквера «Стамбул». Соответствующее распоряжение заместителя руководителя исполкома опубликовано в очередном Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города.

Частичное перекрытие движения продлится с 13 по 30 декабря. Оно затронет участок автомобильной дороги и тротуара в районе пересечения улиц Сибгата Хакима и Абсалямова. 

«Ограничение движения связано со строительством опоры связи», — уточняет городская администрация.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за строительства метро в Казани ограничат движение по улице Юлиуса Фучика.

#ограничение движения
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