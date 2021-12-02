В Казани временно ограничат движение у сквера «Стамбул»

В Казани на время ограничат движение машин и пешеходов по улице Сибгата Хакима около сквера «Стамбул». Соответствующее распоряжение заместителя руководителя исполкома опубликовано в очередном Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города.

Частичное перекрытие движения продлится с 13 по 30 декабря. Оно затронет участок автомобильной дороги и тротуара в районе пересечения улиц Сибгата Хакима и Абсалямова.

«Ограничение движения связано со строительством опоры связи», — уточняет городская администрация.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за строительства метро в Казани ограничат движение по улице Юлиуса Фучика.