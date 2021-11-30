Из-за строительства метро в Казани ограничат движение по улице Юлиуса Фучика

В Казани вводится поэтапное ограничение движения по улице Юлиуса Фучика на пересечении с улицей Академика Завойского. Планируется, что последний из отрезков станет доступен для проезда в середине января 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, до 12 декабря частично перекрыт проезд по улице Фучика до поворота на улицу Завойского для движения в сторону проспекта Победы.

Затем в период с 13 по 26 декабря вводится ограничение движения посередине проезжей части по улице Фучика, не доезжая до улицы Завойского. Частично оно затронет часть полос движения в обе стороны: и в направлении улицы Кул Гали, и в сторону Ломжинской.

Третий этап включит в себя отрезок улицы Фучика после поворота на улицу Завойского для движения в сторону улицы Ломжинской. Мера будет действовать с 5 по 18 января следующего года.

Причина ввода ограничений — вынос газопровода из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена.