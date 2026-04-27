В Казани 9 мая усилят работу общественного транспорта и ограничат движение на ряде улиц

В День Победы общественный транспорт в Казани будет работать в усиленном режиме, а на нескольких городских улицах введут временные ограничения движения в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Азат Абзалов.

По его словам, после праздничного салюта будет организована специальная подача общественного транспорта к остановке «Энергетический университет», а также в район перекрестка улиц Ташаяк и Саид-Галеева. Это позволит быстрее развезти жителей и гостей города после завершения мероприятий на площади Тысячелетия.

Временные ограничения движения начнут вводить уже в дни подготовки к параду. Так, 4 мая с 16:00 до 22:00 движение транспорта ограничат на площади Тысячелетия. Аналогичные меры будут действовать 7 мая с 16:00 до 22:00 – ограничения затронут также улицы Право-Булачную и Лево-Булачную до улицы Чернышевского.

Основные ограничения начнут действовать вечером 8 мая. С 18:00 8 мая до 10:00 10 мая движение на площади Тысячелетия будет полностью закрыто. Кроме того, с 18:00 8 мая до 03:00 10 мая для транспорта будет недоступна улица Бондаренко.

Также ограничения коснутся маршрута движения колонны акции Бессмертный полк и улицы Большой Красной.

После завершения праздничного салюта при большом скоплении людей возможно временное перекрытие улицы Сибгата Хакима – от улицы Декабристов до улицы Бичурина в обоих направлениях. Как пояснил Абзалов, это необходимо для безопасного выхода зрителей с праздничных площадок.

Жителям города рекомендуют заранее планировать маршруты, учитывать ограничения движения и по возможности пользоваться общественным транспортом. Тем, кто собирается посетить праздничные мероприятия на площади Тысячелетия, советуют приезжать заблаговременно с учетом времени, необходимого для прохождения досмотровых мероприятий.