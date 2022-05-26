В Казани временно ограничат движение по улице Завойского

В столице Татарстана временно ограничат движение пешеходов и автомобильного транспорта по части улицы Завойского. Об этом сообщает портал мэрии Казани.

Причиной перекрытия движения станут работы по реконструкции магистрального тепловода, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

В частности, с 26 мая по 9 июня для движения окажется закрыт тротуар рядом с домом №14 по улице Завойского.

Кроме того, с 27 по 29 мая ограничат проезд автотранспорта по проезжей части на участке от торгового павильона №1а (корпус 3) до дома №14 по улице Завойского.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в текущем году на ремонт 41 дороги и благоустройство 466 дворов в Казани направят 22,1 млрд рублей.