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Новости Татарстана и Казани
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В Казани впервые за год ввели более 1,3 млн кв. метров жилья
В Казани в этом году впервые ввели 1 млн 320 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на итоговой встрече с представителями СМИ.
«Мы такого объема жилья не вводили никогда. И есть еще запасы прочности. За этой цифрой стоит огромная работа», — сказал глава города.
По словам Метшина, показатель ввода жилья указывает на «состояние и благополучие города и его жителей».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане план строительства жилья перевыполнен на 8,6%.
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