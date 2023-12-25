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Экономика 25 декабря 2023 16:54

В Казани впервые за год ввели более 1,3 млн кв. метров жилья

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В Казани в этом году впервые ввели 1 млн 320 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на итоговой встрече с представителями СМИ.

«Мы такого объема жилья не вводили никогда. И есть еще запасы прочности. За этой цифрой стоит огромная работа», — сказал глава города.

По словам Метшина, показатель ввода жилья указывает на «состояние и благополучие города и его жителей».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане план строительства жилья перевыполнен на 8,6%.

#ввод жилья
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