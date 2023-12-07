В Казани впервые вручат Международную премию для молодых лидеров БРИКС и ШОС

11 декабря в Казани впервые наградят победителей международного конкурса «Премия молодых лидеров стран БРИКС и ШОС», или, как его называют, «Молодежного Нобеля». Мероприятие состоится в преддверии начала председательства России в БРИКС и саммита в Казани осенью 2024 года.

На звание лучших претендуют представители Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и России. Награждение пройдет в нескольких номинациях:

— «Медиаинфлюенсер года» — для социально ответственных блогеров, у которых от 50 тыс. подписчиков;

— «Социальный предприниматель года» — среди авторов проектов по одной из 17 целей устойчивого развития на территории стран — участниц объединения;

— «Проект года по публичной дипломатии»;

— «Исследователь года» — среди авторов научных публикаций в области искусства, IT, образования, истории, философии, финансов и права ;

— «Экоинициатива года».

«На этот раз мы проводим мероприятие, которое позволит обратить внимание на значимые социальные аспекты международной дипломатии и выделить по-настоящему вдохновляющие примеры молодежных инициатив. Среди претендентов на премию — кандидаты, чей потенциал ничуть не хуже хайповых международных активистов», — подчеркнула председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

Главная задача премии — помочь молодым активистам из стран БРИКС и ШОС проявить себя и презентовать свои проекты широкой аудитории. Инициативы участников относятся к сферам сельского хозяйства, образования, здравоохранения и другим — от онлайн-платформы для продажи фермерской продукции до беспилотника, работающего на солнечной энергии.

Обладатели премии получат памятные призы от организационного комитета и станут гостями Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан», который объединит на своей площадке более 10 молодежных проектов республики.

Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», Совета молодых дипломатов МИД РФ, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и АНО «Лидеры международного сотрудничества» и Центра народной дипломатии стран ШОС.

Напомним, что саммит БРИКС в рамках российского представительства в организации пройдет в Казани. Предложение провести событие в столице Татарстана принадлежит Президенту РФ Владимиру Путину.