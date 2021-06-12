В Казани впервые прошел турнир ММА промоушена ACA

В первом бою основного карда сошлись бойцы из Санкт-Петербурга и Владикавказа, Никита Чистяков и Махарбек Каргинов. Первые несколько секунд они присматривались друг к другу, но затем серия взаимных ударов, и они ушли в партер. Затем Каргинов эффектным броском отправил оппонента на канвас и нанес несколько сильных ударов в голову. Казалось, что бой уже вот-вот прекратится, но боец из Санкт-Петербурга смог сдержать натиск соперника и бойцы ушли на перерыв. Второй раунд бойцы почти полностью провели в партере, выгоднее смотрелся все тот же Каргинов. В начале третьей пятиминутки Чистяков взорвался серией точных ударов и перекинул оппонента через бедро. В целом весь раунд прошел под диктовку спортсмена из северной столицы с редкими контратаками от соперника. По итогу единогласным решением судей победил Махарбер Каргинов.

«Я думаю, что победу мне отдали за счет первых двух раундов, в третьем я сам почувствовал, что недоработал», — сказал боец после боя.

Второй бой вечера был особенным для местных болельщиков, ведь в рейдж вошел татарстанский боец Ленар Сулейманов, которому предстояло сразиться с бразильцем Аланом Гомесом. По итогам трех раундов победу отдали бразильцу, подробнее об этом противостоянии ранее сообщало ИА «Татар-информ».

В третьем бою основного карда сошлись Амирхан Гулиев и Роман Гудочкин. После довольно равной первой пятиминутки во второй они ушли в партер, где преимуществом завладел Гулиев, но затем бойцы вернулись в стойку, где у Гудочкина получилась неплохая серия ударов, он смог занять центр канваса. На последнюю минуту раунда спортсмены вновь ушли в партер, поочередно перехватывая инициативу. Вновь итог боя решался решением судей. Их мнения разделились, но они отдали победу Амирхану Гулиеву.

«Хотел закончить бой досрочно, но Роман оказался намного сильнее, чем я думал, поэтому пришлось провести все три раунда. Дайте мне в следующем турнире Буторина, и я покажу зрелищный бой», — сказал Гулиев.

Перед главным боем вечера зрителей ждал поединок бразильца Вальтера Перейры и россиянина Мурада Каламова. Первую минуту бразилец сохранял стойку, но потом боец из РФ смог уронить соперника на канвас, где Каламов чувствовал себя явно увереннее. Но все попытки выйти на удушающий или болевой не увенчались успехом. Второй раунд также прошел в партере, несмотря на все попытки Перейры вернуться в стойку. К концу пятиминутки бразилец явно был вымотан и явно очень ждал паузу. В третьем раунде бразилец поставился на первый же выпад Каламова, и снова борьба. В середине раунда боец из Южной Америки неожиданно перехватил инициативу и около минуты наносил множество ударов по печени и голове россиянина. Победителя вновь определили судьи. Все они отдали предпочтение Мураду Каламову.

«Первые два раунда выиграл, а к третьему уже забились руки и ноги, не мог работать, поэтому он меня смог накрыть», — поделился впечатлениями после боя победитель.

Главным боем вечера стал поединок Венера Галиева и Хердесона Батисты. Это единственный поединок, который продлился пять раундов, но этот бой не был титульным.

Дебют поединка остался явно за южноамериканцем, он быстро смог отправить башкира в нокдаун и бросился его добивать, но Галиев смог вернуться на ноги. Вскоре последовал еще один нокдаун, но затем боец из России собрался и сильной комбинацией из трех ударов отправил на канван своего оппонента и перешел в партер. Первый раунд на этом был завершен.

Второй раунд активнее начал Галиев, но Батиста контратаковал, очередной нокдаун для россиянина и партер. Россиянин дважды ударил соперника ногой в голову, южноамериканец отправился в нокаут. Но такой прием запрещен, поэтому ему позволили подняться, а с Галиева сняли два балла.

После возобновления боя Батиста попытался провести удушающий, но Венер смог сдержать натиск оппонента.

Пауза между раундами затянулась, южноамериканец долго не мог определиться, будет ли он продолжать бой после болезненных ударов по голове, но все таки решил идти дальше.

И, как оказалось, не зря. Уже в начале третьей пятиминутки Галиев пропустил удар в челюсть, на секунду потерял концентрацию, и ее хватило Батисте, чтобы добить россиянина. Победа для бразильца техническим нокаутом.

«Бой не очень хорошо сложился, в первом раунде пропустил удар, во втором он меня хорошо подсек, а в третьем поймал меня на вдохе, после такого удара уже сложно продолжать бой», — рассказал Венер Галиев.

По поводу своего нарушения он пояснил, что хотел сделать тап-кик, но не видел, что соперник остался на коленях, и поэтому попал ему в голову.

Этот бой стал для россиянина 45-м в профессиональной карьере, и ему в этом году исполнилось как раз 45 лет. По поводу продолжения карьеры Галиев поделился, что раздумывает над завершением карьеры, к тому же у него заканчивается контракт с АСА.

«Посоветуюсь с семьей, отдохну и тогда решу, возможно, проведу еще пару боев», — заявил Галиев.