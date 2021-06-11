Боец из РТ Ленар Сулейманов проиграл дебютный бой в промоушене АСА решением судей

Боец из Татарстана дебютировал в промоушене ACA (Absolute Championship Akhmat). Он проиграл бразильцу Алану Гомесу единогласным решением судей.

Бой прошел по системе три раунда по пять минут.

В первом раунде бразилец смотрелся предпочтительнее, уведя Сулейманова в партер, только ближе к концу пятиминутки Ленар смог провести серию точных ударов и даже порадовал зрителей эффектным ударом в сальто, но, к сожалению, неточным.

Начало второго раунда бойцы провели в стойке, и этот отрезок остался за татарстанским спортсменом. Ему удалось занять центр рейджа и заставить оппонента уйти в глухую оборону. Несколько ударов достигли цели, у Гомеса пошла кровь. Затем Сулейманов увел оппонента в партер, на этом завершился раунд. Пять минут однозначно за представителем Татарстана.

Бразилец учел ошибки и попытался сразу увести бой в партер, но Сулейманов сумел выйти из захвата, но буквально через минуту все таки оказался на канвасе. До конца боя они так и не вернулись в стойку, чем остались очень недовольны собравшиеся зрители. В итоге единогласным решением судей победу присудили Алану Гомесу. Но оценки были близкие, все рефери поставили оценку 29:28.

«Немного уступил сопернику в борьбе, он там особо не работал, но борьба есть борьба. Он немного потяжелее, Алан Гомес не сделал вес, не сбросил два килограмма. Это играет большую роль. В следующий раз вернемся сильнее», — сказал после боя Ленар Сулейманов.

Он поблагодарил болельщиков за поддержку и подчеркнул, что подписание контракта на четыре боя с АСА для него большая мотивация. Дата и место следующего его боя пока неизвестны.