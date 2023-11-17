В Казани впервые представят на выставке эскиз росписи часовни у Спасской башни Кремля

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО РТ в Казанском Кремле, 20 ноября откроется выставка произведений христианского искусства «Созерцание», посвященная 300-летию Казанской православной духовной семинарии.

«Эта выставка — широкая ретроспектива от XVIII века и до наших дней, и здесь представлены работы, связанные именно с Казанью и казанским краем, художниками, которые здесь творили и жили. Будут представлены из фондов Музея ИЗО РТ живопись и графика XVIII — XIX веков, иконы XVIII, гравюры Казани Эварда Турнерелли, Василия Турина, Андрея Раковича, из фондов Национального музея РТ, работы казанских иконописцев, собранные на время выставки из разных церквей, в том числе из Ново-Иерусалимского подворья, из Раифы и т.д. Также будут представлены работы современных художников — иконописцев и графиков. Например, Вера Алина, Ирина Зеленова, Лейла Фаизова — это участники и кураторы российского проекта „После иконы“ в Казани, который был создан художником и философом Антоном Беликовым», — рассказала «Татар-информу» помощник куратора выставки Вера Алина.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Самым масштабным произведением выставки станет картина молодой художницы Полины Илюшкиной «Освящение собора Казанской иконы Божией Матери». Произведение размерами в несколько метров в длину и в ширину доставили в галерею специально для выставки из здания Казанской епархии, в интерьерах которой картина обрела постоянный дом. Самым же эксклюзивным экспонатом «Созерцания» станет прежде никогда не экспонировавшийся эскиз из фондов Музея ИЗО Татарстана.

«Будет представлена очень редкая работа. Это рисунок Евгения Фирсова – эскиз росписи Спасской часовни, выполненный в 1907 году. Его вообще никто не видел. Это такой длинный цветной рисунок размерами 97 на 29, выполненный гуашью, темперой и бронзовой краской», – отметила собеседница агентства.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

В наши дни, подчеркнем, самой часовни уже не существует, хотя Спасская башня Казанского Кремля была недавно отреставрирована и с 1 сентября этого года стала общественно доступным музеем. Часовня Спаса Нерукотворного образа была построена перед Спасской башней в 1905 году, а утрачена (снесена) в 1927 году.

Кроме того посетители выставки увидят церковное шитье, скульптуру и предметы ювелирного мастерства. Из современных иконописцев соучастниками проекта стали Ольга Айзатуллина, отец и сын Коробцовы, Евгений и Анастасия Прокопьевы, Мария Шер, мастерская Максима Шешукова и др.

Выставка «Созерцание» будет работать до 14 января. К 300-летию Казанской православной духовной семинарии будет приурочен и V Форум православной общественности Республики Татарстан. В день открытия выставки, 20 ноября, состоится научно-богословская конференция «Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи», в галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ пройдет заседание одной из секций конференции. Участники из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Пензы обсудят «Проблемы изучения, сохранения и презентации церковного искусства».