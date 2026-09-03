В Казани впервые открылся международный салон «Комплексная безопасность»

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в Международном выставочном центре «Казань Экспо» открылся XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность». В этом году выставочный проект МЧС России впервые проходит не в Москве и Подмосковье, а в Казани.

Зрителям покажут достижения в области обеспечения безопасности в различных сферах жизни. Специально для проведения мероприятия был создан современный учебно-тренировочный полигон. В дальнейшем он будет использоваться для тренировок как российских, так и иностранных специалистов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Участие в салоне принимают предприятия, организации и прочие структуры нескольких стран мира. С 3-го по 5 сентября будет проведено более 25 различных мероприятий. Деловая программа салона состоит из более чем 20 конференций, круглых столов и стратегических сессий с участием ведущих экспертов.

В свою очередь зрители увидят выставку техники, включающую более 80 экспонатов, в числе которых пожарный поезд, вертолеты, беспилотники и робототехнические комплексы. Также в программе соревнования «Пожарный олимп» и пожарная эстафета, посвященная 380-летию образования пожарной охраны.