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В Казани впервые организован Форум пчеловодов Поволжья
Сегодня в Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана впервые прошел Форум пчеловодов Поволжья. В его работе приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров и его заместители.
Форум собрал более 200 пчеловодов из регионов России. Была организована выставочная экспозиция, на которой представили образцы меда, продукцию пчеловодства и инструменты.
Министр отметил активность пчеловодов и призвал работать вместе. По его словам, для избежания фальсификации меда необходимо вести учет ульев. «На сегодняшний день около 42% ульев не имеют паспортов. Это значит, что у нас нет данных относительно половины [ульев]», — сказал он и поручил довести показатель до 100%.
Заместитель главы Минсельхозпрода РТ Гелюс Баязитов заметил, что встречи с пчеловодами приносят свои результаты.
«Стараемся постоянно встречаться с пчеловодами. На форум приехали пчеловоды не только из Татарстана, но и из других регионов. По итогам таких встреч мы строим планы на будущее. У нас еще есть нерешенные вопросы — паспортизация, не налажен экспорт, необходимо искать методы борьбы с болезнями. Хочется избежать случаев массовой гибели пчел. По итогам собраний мы организовали работу комиссий», — проинформировал замминистра.
По словам председателя региональной общественной организации «Пчеловоды Татарстана» Шафката Хайбуллина, пчеловоды из других регионов изъявляют желание войти в организацию.
«Наша организация одна из сильнейших в России благодаря нашим стараниям. Пчеловоды из регионов просят нас делиться своим опытом. Наш опыт в том, что нам удалось наладить борьбу с агрохимикатами. Мы работаем с министерством. Нас выслушали и поняли. Чем нас больше, тем проще донести до руководителей наши проблемы. Хочется, чтобы пчеловоды понимали это», — пояснил Хайбуллин.
В форуме участвовали различные специалисты, связанные со сферой пчеловодства. Также был организован «Конкурс меда».
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