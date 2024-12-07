В Казани впервые организован Форум пчеловодов Поволжья

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Сегодня в Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана впервые прошел Форум пчеловодов Поволжья. В его работе приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров и его заместители.

Форум собрал более 200 пчеловодов из регионов России. Была организована выставочная экспозиция, на которой представили образцы меда, продукцию пчеловодства и инструменты.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Министр отметил активность пчеловодов и призвал работать вместе. По его словам, для избежания фальсификации меда необходимо вести учет ульев. «На сегодняшний день около 42% ульев не имеют паспортов. Это значит, что у нас нет данных относительно половины [ульев]», — сказал он и поручил довести показатель до 100%.

Заместитель главы Минсельхозпрода РТ Гелюс Баязитов заметил, что встречи с пчеловодами приносят свои результаты.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

«Стараемся постоянно встречаться с пчеловодами. На форум приехали пчеловоды не только из Татарстана, но и из других регионов. По итогам таких встреч мы строим планы на будущее. У нас еще есть нерешенные вопросы — паспортизация, не налажен экспорт, необходимо искать методы борьбы с болезнями. Хочется избежать случаев массовой гибели пчел. По итогам собраний мы организовали работу комиссий», — проинформировал замминистра.

По словам председателя региональной общественной организации «Пчеловоды Татарстана» Шафката Хайбуллина, пчеловоды из других регионов изъявляют желание войти в организацию.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

«Наша организация одна из сильнейших в России благодаря нашим стараниям. Пчеловоды из регионов просят нас делиться своим опытом. Наш опыт в том, что нам удалось наладить борьбу с агрохимикатами. Мы работаем с министерством. Нас выслушали и поняли. Чем нас больше, тем проще донести до руководителей наши проблемы. Хочется, чтобы пчеловоды понимали это», — пояснил Хайбуллин.

В форуме участвовали различные специалисты, связанные со сферой пчеловодства. Также был организован «Конкурс меда».

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»