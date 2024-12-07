Марат Зяббаров: Татарстан производит много меда, но у нас нет своего бренда

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Сегодня в Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана прошел Форум пчеловодов Поволжья. В мероприятии принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Он подчеркнул необходимость вместе проработать вопрос создания бренда татарского меда.

«Пчеловодство — важная часть сельского хозяйства. Со своей стороны мы уделяем ему внимание, стараемся создать условия. В стране производится много меда, Татарстан тоже производит много, но у нас нет своего бренда. Например, все знают про башкирский мед. Наши башкирские коллеги уделяют этому направлению большое внимание на разных уровнях, мы тоже должны вместе проработать этот вопрос», — сказал он пчеловодам.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Министр поставил задачу изучить опыт башкирских коллег и в вопросе оказания помощи пчеловодам. На данный момент в Татарстане оказывают поддержку только племенным хозяйствам.

Зяббаров отметил активную позицию региональной общественной организации «Пчеловоды Татарстана». Остановился он и на больной теме всех пчеловодов — вопросе отравления пчел.

«Мы знаем, какие трудности пчеловодству создает выращивание масличных культур, ведь при их возделывании используются химические вещества. К сожалению, в нашей местности наблюдается тенденция к увеличению площади возделывания масличных культур. У производителей сельхозпродукции есть свои трудности. Стараемся наладить работу между двумя отраслями. К сожалению, в этом году по ошибке агрономов были случаи гибели пчел. Мы должны постараться не допускать таких случаев», — заявил министр.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

По словам главы Минсельхозпрода РТ, существуют готовые инструкции. «К сожалению, бывают случаи несоблюдения инструкций из-за безответственного отношения коллег», — добавил Зяббаров.

Министр призвал пчеловодов активнее участвовать в выставках. В рамках форума также была организована выставочная экспозиция с образцами меда и инструментов. В работе форума приняли участие более 200 пчеловодов из Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Пензенской и Оренбургской областей, других регионов.

Гелюза Ибрагимова.