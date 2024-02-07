В Казани возникли проблемы с сервисами отслеживания транспорта

Сегодня утром в Казани перестали работать сервисы отслеживания транспорта, проблемы наблюдаются и с электронными табло на остановках. Об этом в своем телеграм-канале написал Комитет по транспорту исполкома столицы РТ.

По данным пресс-службы, неполадки возникли из-за сбоя на серверном оборудовании.

«Комитет по транспорту Казани приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. Специалисты МКУ „Организатор пассажирских перевозок“ сейчас работают над решением проблемы», — отмечается в сообщении.

Напомним, что проблемы в работе электронных табло возникали и летом 2023 года. Тогда из-за хакерской атаки на сервера информационные табло вышли из строя 20 июля. Кроме того, горожане и гости города не могли отследить движение общественного транспорта в мобильном приложении «Казань транспорт» и «Яндекс картах». 2 августа проблему смогли решить – началось восстанавление работы.