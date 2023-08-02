Табло на остановках Казани начинают подключать – они не работают уже две недели

Проблема с неработающими информационными табло на остановках Казани близится к разрешению. Сегодня в мэрии сообщили, что их постепенно начинают подключать. Однако точных сроков восстановления по-прежнему нет, отметили сотрудники администрации, отвечая возмущенным жителям в соцсетях.

«Живем в век IT технологий. Подскажите, когда горожане и гости столицы увидят на яндекс-картах и остановочных табло движение общественного транспорта?» – пишут казанцы в соцсетях.

Им напомнили, что по информации Комитета по транспорту, табло не работают из-за сбоя на серверах системы диспетчерского мониторинга АСУ-Т. Такой «перерыв» длится уже две недели – они вышли из строя 20 июля.

«Табло уже начали подключаться. Сейчас проходит объезд табло для уточнения серийных номеров», – сообщили сегодня в мэрии.

Отметим, что помимо табло на остановках отследить движение автобусов, трамваев и троллейбусов также не удается в мобильном приложении «Казань транспорт». В начале недели власти города обещали восстановить работу информационных сервисов «как можно скорее».