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Общество 25 октября 2024 09:12

В Казани возможны перекрытия движения из-за покидающих город участников саммита

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В Казани возможны перекрытия движения из-за покидающих город участников саммита
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 25 октября, в столице Татарстана возможно введение временных ограничений движения из-за покидающих город участников саммита БРИКС. Об этом предупреждает мэрия Казани в своем Telegram-канале.

Ограниченные по времени перекрытия могут вводиться «по мере необходимости по маршрутам следования» делегаций, принимавших участие в саммите, пояснили в мэрии.

«Приносим извинения и просим вас учитывать возможные ограничения при планировании поездок», — подчеркнули в городской администрации.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в столице РТ с 22 по 24 октября. Накануне Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство Татарстана и Казани за гостеприимство и извинился перед горожанами за временные неудобства на дорогах.

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#саммит БРИКС #ограничение движения
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