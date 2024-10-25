В Казани возможны перекрытия движения из-за покидающих город участников саммита

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 25 октября, в столице Татарстана возможно введение временных ограничений движения из-за покидающих город участников саммита БРИКС. Об этом предупреждает мэрия Казани в своем Telegram-канале.

Ограниченные по времени перекрытия могут вводиться «по мере необходимости по маршрутам следования» делегаций, принимавших участие в саммите, пояснили в мэрии.

«Приносим извинения и просим вас учитывать возможные ограничения при планировании поездок», — подчеркнули в городской администрации.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в столице РТ с 22 по 24 октября. Накануне Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство Татарстана и Казани за гостеприимство и извинился перед горожанами за временные неудобства на дорогах.