Митрополит Кирилл и Татьяна Ларионова возложили цветы к памятнику Петра и Февронии

В Кирилловском храме Казани состоялась церемония возложения цветов к памятнику святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Участие в церемонии приняли Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Татьяна Ларионова, начальника Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан Гульшат Нигматуллина.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Владыка Кирилл в своей речи поблагодарил Светлану Медведеву, которая стала инициатором этого праздника.

«Праздник пошел от Мурома по лицу всей Земли. Для нас это очень радостно. С начала XIII века Петра и Февронию чтят, любят, приезжают к их мощам в Муром. Из поколения в поколение, за эти много веков, к ним приходило множество семей, поэтому для нас важно чтобы эта память жила в сердцах», – сказал владыка Кирилл.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

8 июля во всей России отмечают День семьи, любви и верности. Это день, когда Православная Церковь почитает Муромских князей благоверных Петра и Февронию. Супруги во время своей земной жизни сохранили любовь и верность друг другу, несмотря на все испытания, именно поэтому они стали небесным покровителями семьи и брака.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил праздничное богослужение в честь благоверных князей Муромских Петра и Февронии.