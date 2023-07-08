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Митрополит Кирилл и Татьяна Ларионова возложили цветы к памятнику Петра и Февронии
В Кирилловском храме Казани состоялась церемония возложения цветов к памятнику святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским.
Участие в церемонии приняли Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Татьяна Ларионова, начальника Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан Гульшат Нигматуллина.
Владыка Кирилл в своей речи поблагодарил Светлану Медведеву, которая стала инициатором этого праздника.
«Праздник пошел от Мурома по лицу всей Земли. Для нас это очень радостно. С начала XIII века Петра и Февронию чтят, любят, приезжают к их мощам в Муром. Из поколения в поколение, за эти много веков, к ним приходило множество семей, поэтому для нас важно чтобы эта память жила в сердцах», – сказал владыка Кирилл.
8 июля во всей России отмечают День семьи, любви и верности. Это день, когда Православная Церковь почитает Муромских князей благоверных Петра и Февронию. Супруги во время своей земной жизни сохранили любовь и верность друг другу, несмотря на все испытания, именно поэтому они стали небесным покровителями семьи и брака.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил праздничное богослужение в честь благоверных князей Муромских Петра и Февронии.
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