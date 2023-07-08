Татарстанский митрополит начал Литургию в Праздник Петра и Февронии

В Казанском храме священномученика Кирилла началось праздничное Богослужение в честь благоверных князей Муромских Петра и Февронии.

Возглавил Литургию Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в сослужении духовенства Казани.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После Богослужения пройдет торжественное возложение цветов к памятнику Петра и Февронии и состоится открытие фотовыставка «Папа, мама есть».