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Ру Тат
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25 мая 2021  12:31
Елена Симакова

В Казани возложили цветы к памятнику Гавриилу Державину

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Сегодня в Лядском саду Казани состоялась церемония возложение цветов к монументу первому российскому министру юстиции и генеральному прокурору Гаврииле Державину. 

Мероприятие приурочено к открытию XVI Международной научно-практической конференции «Державинские чтения». В церемонии возложения цветов приняли участие представители республиканских министерств, ведомств и общественности.

Главной темой симпозиума нынешнего года станет трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях. На конференции будут работать шесть секций, состоится восемь круглых столов. Участники обсудят актуальные вопросы правовой доктрины и правоприменительной практики, а также поговорят о новациях законодательства. Ожидается, что масштабное событие соберет порядка 500 студентов со всей России.

Державинские чтения уже шестой год подряд пройдут в Казани, впервые весной и в смешанном формате: как онлайн, так и офлайн. С приветственным словом к частникам XVI «Державинских чтений» обратился Президент Татарстана Рустам Минниханов.
 

#возложение цветов #державинские чтения
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