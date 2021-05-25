В Казани возложили цветы к памятнику Гавриилу Державину

Сегодня в Лядском саду Казани состоялась церемония возложение цветов к монументу первому российскому министру юстиции и генеральному прокурору Гаврииле Державину.

Мероприятие приурочено к открытию XVI Международной научно-практической конференции «Державинские чтения». В церемонии возложения цветов приняли участие представители республиканских министерств, ведомств и общественности.

Главной темой симпозиума нынешнего года станет трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях. На конференции будут работать шесть секций, состоится восемь круглых столов. Участники обсудят актуальные вопросы правовой доктрины и правоприменительной практики, а также поговорят о новациях законодательства. Ожидается, что масштабное событие соберет порядка 500 студентов со всей России.

Державинские чтения уже шестой год подряд пройдут в Казани, впервые весной и в смешанном формате: как онлайн, так и офлайн. С приветственным словом к частникам XVI «Державинских чтений» обратился Президент Татарстана Рустам Минниханов.

