Минниханов поприветствовал участников XVI «Державинских чтений» в Казани

В Казани состоялось официальное открытие XVI Международной научно-практической конференции «Державинские чтения». В церемонии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Рад приветствовать участников конференции в Татарстане, на родине великого государственного деятеля Гавриила Державина. Мы собрались в здании одного из старейших вузов России, КФУ, чтобы вместе с Всероссийском университетом юстиции традиционно провести „Державинские чтения“. Уверен, что конференция станет стимулом для дальнейшей успешной научной работы и эффективной правоприменительной практики», — сказал руководитель республики.

Он подчеркнул, что Татарстан — один из динамично развивающихся регионов страны, а крупные инвестиционные проекты, реализуемые в республике, задают высокий уровень жизни. Большую роль в этом играет научная, правоприменительная и правотворческая деятельность.

«В Татарстане сформирована целостная законодательная база, заложившая основу эффективного функционирования всех ветвей власти. При этом учитывается многонациональный и многоконфессиональный характер развития республики», — добавил Минниханов.

Державинские чтения уже шестой год подряд пройдут в Казани, впервые весной и в смешанном формате: как онлайн, так и офлайн. В этот раз главной темой конференции станет «Трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях», добавила ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова.

«Заявленная тема крайне актуальна, потому что мы стали свидетелями происходящих изменений. События 2020 года стали глобальным вызовом для всего человечества. Все сферы общественных отношений претерпели изменения, а пандемия выявила слабые стороны в правовом регулировании», — сообщила спикер.

Всего на конференции проведут восемь круглых столов и шесть секций. Кроме того, для участников организуют интеллектуальную игру по истории Российского государственного права, посвященную Петру Первому, и конкурс судебного ораторского мастерства, посвященную первому министу юстиции России Гавриилу Державину, заявила Александрова.

Напомним, что «Державинские чтения» в этом году должны собрать порядка 500 студентов со всей России. На них обсудят инновации в правовом поле, системе образования, а также культурной деятельности. Отдельное внимание уделят юбилею ТАССР и Году родных языков и народного единства, объявленному в Татарстане.