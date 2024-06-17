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Происшествия 17 июня 2024 21:38

В Казани возбуждено уголовное дело после массового отравления «Салатом лобио»

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Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по факту отравления жителей региона после употребления «Салата лобио» московского производителя ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН». Дело заведено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По предварительным данным, несколько человек были госпитализированы в инфекционную больницу Казани с симптомами пищевого отравления после употребления этого салата. Всего в Татарстане зарегистрировано 6 случаев с подозрением на ботулизм.

Инцидент произошел на фоне более масштабной вспышки отравлений в Москве продукцией «ЛОКАЛКИТЧЕН» и еще одной компании – ООО "Гастропорт". Там за медпомощью обратились уже 121 человек.

В рамках расследования уголовного дела следователи проводят необходимые действия, устанавливают места реализации опасной продукции для ее изъятия. Роспотребнадзор Татарстана призвал граждан не покупать и не употреблять салаты этих производителей.

#Массовое отравление
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