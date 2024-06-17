В Казани зарегистрированы шесть случаев заражением ботулизмом после «Салата лобио»

В Казани зарегистрированы шесть случаев возможного ботулизма после употребления «Салата лобио», произведенного московской компанией ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН». Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводит проверку ритейлера, через которого пострадавшие заказывали продукт, и отбирает пробы для лабораторного исследования.

Все шестеро пострадавших находятся в инфекционной больнице и получают необходимую медицинскую помощь. В связи с инцидентом в Москве с отравлениями после употребления «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и ООО «Гастропорт», оборот продукции этих производителей приостановлен до завершения санитарно-эпидемиологического расследования. Напомним, что в столице за помощью после выявления симптомов отравления обратились уже 121 человек.

Роспотребнадзор Татарстана призывает граждан воздержаться от покупки и употребления данной продукции. Если вы заметите ее реализацию в розничной сети или через сервисы доставки, сообщите об этом в Управление.