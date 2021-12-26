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Ру Тат
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Происшествия
26 декабря 2021  11:26
Павел Климчак

В Казани возбудили уголовное дело после отравления пяти человек угарным газом

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Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после массового отравления пяти человек, в том числе двоих детей, угарным газом в частном доме в Казани. 

Одному из отравившихся детей было 14 лет, второму – не было и года. Сейчас младший ребёнок и 18-летняя девушка госпитализированы.

Расследование дела продолжается, рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что три женщины и двое детей отравились угарным газом в частном доме в Казани.

#Отравление угарным газом #Уголовное дело
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