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Ру Тат
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Происшествия
25 декабря 2021  22:30

Три женщины и двое детей отравились угарным газом в частном доме в Казани

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В одном из частных домов на Поперечно-Кукушкинской в Приволжском районе Казани пять человек отравились угарным газом.

18-летняя девушка с легким отравлением госпитализирована в ДРКБ вместе с новорожденной дочерью, которая получила отравление средней степени тяжести.

14-летняя девушка, еще две женщины – 21 года и 46 лет от госпитализации отказались, все трое получили отравление легкой степени.

Причины случившегося уточняются.

#Отравление угарным газом
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