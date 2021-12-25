Три женщины и двое детей отравились угарным газом в частном доме в Казани

В одном из частных домов на Поперечно-Кукушкинской в Приволжском районе Казани пять человек отравились угарным газом.

18-летняя девушка с легким отравлением госпитализирована в ДРКБ вместе с новорожденной дочерью, которая получила отравление средней степени тяжести.

14-летняя девушка, еще две женщины – 21 года и 46 лет от госпитализации отказались, все трое получили отравление легкой степени.

Причины случившегося уточняются.