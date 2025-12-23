В Казани возбудили дело после того, как мужчина зарезал жену на глазах сына

Уголовное дело об убийстве возбудили после того, как в казанском ЖК «Светлая долина» мужчина зарезал свою супругу. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По информации следствия, 22 декабря в квартире одного из домов на улице Нежметдинова было обнаружено тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений конечностей.

Кроме того, со следами побоев в медицинское учреждение доставлен ее трехлетний сын, ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

Подозреваемый свою вину признал и сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Скоро ему изберут меру пресечения.

UPD. По информации МВД по РТ, в полицию обратилась мать погибшей. Она рассказала, что не смогла дозвониться до дочери и связалась с зятем. Последний ответил на звонок и сообщил, что его супруга мертва.

После этого женщина приехала в ЖК, увидела тело дочери и разбросанные бутылки из-под спиртного. Она забрала трехлетнего внука, на глазах которого произошло преступление, и вызвала полицию. Мальчика забрали в ДРКБ, где у него диагностировали травмы головы.

По данным ведомства, 38-летний подозреваемый ранее не был судим. В настоящее время официально не трудоустроен.