В казанском ЖК «Светлая долина» мужчина зарезал супругу на глазах сына

В жилом комплексе «Светлая долина» в Казани накануне произошла трагедия. Как стало известно «Татар-информу», 37-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, во время ссоры нанес своей жене множественные удары ножом. От полученных травм женщина скончалась.

Свидетелем произошедшего стал их маленький ребенок 2022 года рождения. Его доставили в больницу, угрозы жизни нет.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.