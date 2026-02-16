news_header_top
Происшествия 16 февраля 2026 09:16

В Казани возбудили дело на подростков, которые напали на таксиста и угнали его авто

В Казани возбудили уголовное дело в отношении троих подростков, которые напали на водителя такси и угнали его автомобиль. Ход расследования взяла на контроль городская прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Татар-информ» рассказывал, что трое подростков из Лаишевского района приехали в Казань, после чего вызвали такси. Пока ехали, поругались с водителем, начали его бить. После один из пассажиров – 16-летний парень – сел за руль Haval, машина уехала.

Когда они двигались по Горьковскому шоссе, подросток не справился с управлением и влетел в отбойник, автомобиль опрокинулся на бок.

22-летний водитель такси смог вызвать помощь и обратился в полицию. Трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет были задержаны сотрудниками ППС.

«Личность подозреваемых установлена. По данному факту органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Ход следствия контролирует прокуратура Кировского района Казани», – сообщили в прокуратуре РТ.

