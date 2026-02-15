Полицейские задержали подростков, избивших в Казани таксиста и угнавших его автомобиль

В Казани полицейские задержали троих подростков, которые избили водителя такси и угнали его автомобиль.

Как сообщили в МВД Татарстана, трое несовершеннолетних жителей Лаишевского района Татарстана приехали в Казань, вызвали такси. Пока ехали, поругались с водителем, начали его бить. После чего один из пассажиров – 16-летний парень – сел за руль Haval, машина уехала.

Когда они двигались по Горьковскому шоссе, подросток не справился с управлением и влетел в отбойник, автомобиль опрокинулся на бок.

22-летний водитель такси смог вызвать помощь и обратился в полицию с заявлением о нанесении ему побоев и угоне его авто.

Трое подростков в возрасте от 16-ти до 17-ти лет были задержаны сотрудниками ППС.

Сотрудники ПДН составили административные протоколы на их представителей о неисполнении обязанностей по содержания и воспитанию несовершеннолетних и несоблюдении требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровья детей.

Материал переданы в Следственный комитет РТ для принятия процессуального решения.