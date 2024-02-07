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Общество 7 февраля 2024 09:26

В Казани восстановлены навигация и отслеживание общественного транспорта

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В Казани восстановлена навигация общественного транспорта и работа информационных табло на остановках. Об этом заявил Комитет по транспорту столицы РТ.

Напомним, что сегодня работа сервисов была приостановлена из-за неполадок на серверном оборудовании.

«Технические неполадки на сервере устранены. Навигация общественного транспорта и табло, установленные на остановка, работают в штатном режиме», — отмечается в телеграм-канале комитета.

#комитет по транспорту Казани #сбои в работе
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