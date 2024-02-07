В Казани восстановлены навигация и отслеживание общественного транспорта

В Казани восстановлена навигация общественного транспорта и работа информационных табло на остановках. Об этом заявил Комитет по транспорту столицы РТ.

Напомним, что сегодня работа сервисов была приостановлена из-за неполадок на серверном оборудовании.

«Технические неполадки на сервере устранены. Навигация общественного транспорта и табло, установленные на остановка, работают в штатном режиме», — отмечается в телеграм-канале комитета.