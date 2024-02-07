news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани восстановлены навигация и отслеживание общественного транспорта
Скопировать ссылку
В Казани восстановлена навигация общественного транспорта и работа информационных табло на остановках. Об этом заявил Комитет по транспорту столицы РТ.
Напомним, что сегодня работа сервисов была приостановлена из-за неполадок на серверном оборудовании.
«Технические неполадки на сервере устранены. Навигация общественного транспорта и табло, установленные на остановка, работают в штатном режиме», — отмечается в телеграм-канале комитета.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2