В Казани восстановлено движение троллейбусов №6, 8 и 12 до центра города

В столице Татарстана возобновлено движение троллейбусов №6, 8 и 12 на участке от Танкового кольца в сторону центра города. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Движение было закрыто сегодня утром после атаки украинских беспилотников. Именно в этом районе находится жилой комплекс «Манхэттен», пострадавший от удара дрона.