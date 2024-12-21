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Новости Татарстана и Казани
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В Казани восстановлено движение троллейбусов №6, 8 и 12 до центра города
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В столице Татарстана возобновлено движение троллейбусов №6, 8 и 12 на участке от Танкового кольца в сторону центра города. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
Движение было закрыто сегодня утром после атаки украинских беспилотников. Именно в этом районе находится жилой комплекс «Манхэттен», пострадавший от удара дрона.
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